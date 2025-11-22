  • Спортс
  Степашин о встрече с игроками: «Ничего плохого не хочу сказать о Карпине, но команда раскрепостилась. Игроки почувствовали, что люди, которые помогают, содержат «Динамо», с ними»
Степашин о встрече с игроками: «Ничего плохого не хочу сказать о Карпине, но команда раскрепостилась. Игроки почувствовали, что люди, которые помогают, содержат «Динамо», с ними»

Степашин о встрече с игроками «Динамо»: команда раскрепостилась.

Сергей Степашин рассказал о встрече с футболистами «Динамо».

«Никакого давления, мы никого не ругали, просто «мы вместе» – и все. Новый старый тренер, новое видение.

Ну и, насколько я понял, команда немножко раскрепостилась. Я ничего не хочу сказать о Валерии Георгиевиче [Карпине] плохого, упаси Господь, но она немножко раскрепостилась. Этого, может, и не хватало.

Надо, конечно, было на этом психологическом переломе показать команде, что мы просто вместе. Мы говорили очевидные вещи, но они, наверное, почувствовали, как я видел даже по глазам, что с ними не только болельщики, но и люди, которые любят «Динамо», помогают, содержат», – сказал член совета директоров клуба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoСергей Степашин
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
