Степашин о встрече с игроками: «Ничего плохого не хочу сказать о Карпине, но команда раскрепостилась. Игроки почувствовали, что люди, которые помогают, содержат «Динамо», с ними»
Степашин о встрече с игроками «Динамо»: команда раскрепостилась.
Сергей Степашин рассказал о встрече с футболистами «Динамо».
«Никакого давления, мы никого не ругали, просто «мы вместе» – и все. Новый старый тренер, новое видение.
Ну и, насколько я понял, команда немножко раскрепостилась. Я ничего не хочу сказать о Валерии Георгиевиче [Карпине] плохого, упаси Господь, но она немножко раскрепостилась. Этого, может, и не хватало.
Надо, конечно, было на этом психологическом переломе показать команде, что мы просто вместе. Мы говорили очевидные вещи, но они, наверное, почувствовали, как я видел даже по глазам, что с ними не только болельщики, но и люди, которые любят «Динамо», помогают, содержат», – сказал член совета директоров клуба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Динамо»
