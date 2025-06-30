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  • Уимблдон. 1-й круг. Медведев сыграет с Бонзи, Рублев – с Дьере, Хачанов – с Макдональдом, Сафиуллин – с Дардери, Алькарас поборется с Фоньини, Зверев – с Риндеркнешем
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Уимблдон. 1-й круг. Медведев сыграет с Бонзи, Рублев – с Дьере, Хачанов – с Макдональдом, Сафиуллин – с Дардери, Алькарас поборется с Фоньини, Зверев – с Риндеркнешем

Даниил Медведев встретится с Бенжаменом Бонзи в первом круге «Уимблдона».

Андрей Рублев сыграет с Ласло Дьере, Карен Хачанов – с Маккензи Макдональдом, Роман Сафиуллин – с Лучано Дардери.

Действующий чемпион Карлос Алькарас поборется с Фабио Фоньини.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

30 июня – 13 июля 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 500 000 фунтов

Открытые корты, трава

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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