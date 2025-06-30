Уимблдон. 1-й круг. Медведев сыграет с Бонзи, Рублев – с Дьере, Хачанов – с Макдональдом, Сафиуллин – с Дардери, Алькарас поборется с Фоньини, Зверев – с Риндеркнешем
Даниил Медведев встретится с Бенжаменом Бонзи в первом круге «Уимблдона».
Андрей Рублев сыграет с Ласло Дьере, Карен Хачанов – с Маккензи Макдональдом, Роман Сафиуллин – с Лучано Дардери.
Действующий чемпион Карлос Алькарас поборется с Фабио Фоньини.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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