Сестра Роналду Катя о критике визита брата в Белый дом: «Христос был предан Иудой. Португалия – страна иуд. Криштиану не нужно одобрение, он мировая легенда»

Сестра Роналду о критике брата: это напоминает предательство Христа Иудой.

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру назвала португальцев иудами. Таким образом она отреагировала на критику визита футболиста в Белый дом.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.

«Это напоминает мне, если говорить о религии, как Христос был предан Иудой. Моя страна, к сожалению, – страна иуд. Я не обобщаю, мы ничему не учимся.

Неслучайно мы завоевали столько территорий в нашей истории, а некоторые умники упустили их. Их называли умными и образованными. Я знаю, что быть другим страшно, но, черт возьми, вы должны были к этому привыкнуть, ради всего святого.

Роналду не такой, как вы, он не из того же теста, что и вы. Именно поэтому он и оказался там, где он есть. Думаете, все с неба упало? Он добрался до вершины только потому, что он другой. До вершины мира, заметьте, мира. Но потом вы приходите со своими твердыми убеждениями.

Так что будьте осторожны, говоря, что его визит в Белый дом – проблема. Проблема в том, что вы верите, что это как-то влияет на его жизнь. Проблема в том, что вы думаете, что Роналду нужно одобрение тех, кто никогда не отходил от своего кресла, клавиатуры, студии. Проблема в том, что вы живете иллюзиями.

По прошествии стольких лет, после всего, чего он достиг, вы считаете, что это бросает тень на его имидж? Ради бога, он же мировая легенда. Это не я так говорю, это статистика. Он создал настоящее наследие, тогда как вы создали воображаемое негодование. И разница настолько велика, что это просто смешно. Клянусь, это вызывает смех», – заявила Катя Авейру.

Сестра Роналду Катя о критике брата за визит в Белый дом: «Лицемеры. Истерия такая, будто он объявил конец света. Ни один возмущающийся даже не мечтал повторить карьеру Криштиану»

Сестра Роналду Катя о критике его визита в Белый дом: «Он 20 лет держал Португалию на плечах, выбрался из нищеты, построил империю без связей. Клавиатурные воины жалки»

