Гонду «с пониманием» относится к сокращению игрового времени и не намерен зимой уходить из «Зенита» ни в ЦСКА, ни в «Ривер Плейт» (Legalbet)

Гонду не уйдет из «Зенита» зимой.

Лусиано Гонду не планирует покидать «Зенит » зимой.

Legalbet сообщает, что аргентинец готов остаться в команде, несмотря на сокращение его игрового времени в текущем сезоне.

Утверждается, что форвард «с пониманием относится к тому, что стал реже попадать в стартовый состав», и в команде тоже придерживаются мнения, что Гонду спокоен в этом отношении.

Лусиано согласен и дальше конкурировать в «Зените», а потому не собирается уходить ни в «Ривер Плейт », ни в ЦСКА .

В этом сезоне 24-летний футболист провел 13 игр в Мир РПЛ и ни разу не забил. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .