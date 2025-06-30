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Экблад продлит контракт с «Флоридой» на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)

Аарон Экблад договорился о новом контракте с «Флоридой».

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, срок соглашения будет рассчитан на 8 лет. Зарплата составит 6,1 млн долларов в год в среднем.

В минувшем сезоне Аарон Экблад провел 56 игр в регулярном чемпионате и набрал 33 (3+30) балла при полезности «плюс 11». В плей-офф защитник сыграл 19 матчей и отметился 13 (4+9) очками.

Сегодня у 29-летнего защитника завершилось соглашение с «Флоридой», по которому он зарабатывал 7,5 млн долларов в год.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
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