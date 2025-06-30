Ротенберг выложил фото с Афиногеновым: «Обсудили развитие детей и открытые группы 2022 года рождения»
Роман Ротенберг выложил фото с экс-игроком «Динамо» Максимом Афиногеновым.
2 июня Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба. Ранее появилась информация о том, что он войдет в совет директоров «Динамо».
«Утром с Максимом Афиногеновым обсудили развитие детей и открытые группы 22 года рождения», – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости