Ротенберг выложил фото с Афиногеновым: «Обсудили развитие детей и открытые группы 2022 года рождения»

Роман Ротенберг выложил фото с экс-игроком «Динамо» Максимом Афиногеновым.

2 июня Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба. Ранее появилась информация о том, что он войдет в совет директоров «Динамо ».

«Утром с Максимом Афиногеновым обсудили развитие детей и открытые группы 22 года рождения», – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81