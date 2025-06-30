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Романов продлил контракт с «Айлендерс» на 8 лет. Кэпхит – 6,25 млн долларов

Защитник Александр Романов подписал новый контракт с «Айлендерс».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. По данным PuckPedia, зарплата игрока составит 6,25 млн долларов в год в среднем.

В минувшем сезоне Александр Романов провел 64 игры в регулярном чемпионате и набрал 20 (4+16) баллов при показателе полезности «плюс 5». 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
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