Романов продлил контракт с «Айлендерс» на 8 лет. Кэпхит – 6,25 млн долларов
Защитник Александр Романов подписал новый контракт с «Айлендерс».
Срок соглашения рассчитан на 8 лет. По данным PuckPedia, зарплата игрока составит 6,25 млн долларов в год в среднем.
В минувшем сезоне Александр Романов провел 64 игры в регулярном чемпионате и набрал 20 (4+16) баллов при показателе полезности «плюс 5».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
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