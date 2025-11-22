  • Спортс
Слот про отбор на ЧМ: «У Исака и Швеции 1 очко – и они все равно могут пройти, а Венгрия хорошо выступала и выбыла. Но Собослаи уже привык к разочарованиям в «Ливерпуле»

Слот про вылет Венгрии: Собослаи привык к разочарованиям в «Ливерпуле».

Арне Слот обсуждал с Домиником Собослаи поражение сборной Венгрии от Ирландии (2:3) в квалификации ЧМ-2026.

«Я говорил не только с ним, но и с Милошем [Керкезом], потому что для обоих это стало огромным разочарованием. Они были в шаге от стыковых матчей, а вылетели буквально в добавленное время к добавленному времени.

Я спросил у него, остается ли вообще какой-то шанс, потому что я сам не в курсе всех раскладов. У Исака со Швецией одно очко за пять-шесть матчей, а они все равно могут попасть на ЧМ, потому что выиграли свою группу С в Лиге наций, а Венгрия была в группе А и ее не выиграла, поэтому уже выбыла.

Для Доминика это особенно тяжело: у сборной были довольно успешные сезон-два, выступление в группе А Лиги наций, неплохие результаты в отборочной группе – и все равно они не прошли. Тяжело, но в последнее время в нашем клубе он уже немного привык к разочарованиям, хотя, конечно, не к таким большим.

Ничего, он справится. Он всегда будет работать на максимуме, и завтра я от него ничего другого не жду», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
