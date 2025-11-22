  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик о составе против «Атлетика»: «Сомневаюсь насчет Рэшфорда, у него температура. Рафинья вернется, выйдет на 10-15 минут. Педри – скоро, не знаю, к «Челси» или нет»
7

Флик о составе против «Атлетика»: «Сомневаюсь насчет Рэшфорда, у него температура. Рафинья вернется, выйдет на 10-15 минут. Педри – скоро, не знаю, к «Челси» или нет»

Ханси Флик перед «Атлетиком»: у Рэшфорда температура, но Рафинья возвращается.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассказал о физическом состоянии футболистов перед матчем с «Атлетиком».

Каталонцы в субботу примут клуб из Бильбао в 13-м туре Ла Лиги.

О Рэшфорде и Рафинье

«У Маркуса температура, и он отсутствовал вчера и сегодня. Сомневаюсь, сможет ли он выйти на поле в субботу.

Но хорошая новость в том, что Рафинья вернется, и мы посмотрим, что он сможет нам дать. Десять, пятнадцать минут... Посмотрим, но его возвращение – это большой шаг».

О Педри

«Не знаю, шаг за шагом. Мы не оказываем на него никакого давления, но он хорошо тренируется, и прогресс заметен. Мы рады и надеемся, что он скоро вернется. Не знаю, будет ли это в игре против «Челси» или нет, посмотрим», – сказал Флик на пресс-конференции.

С «Челси» каталонский клуб сыграет в Лиге чемпионов 25 ноября.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23281 голос
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoАтлетик
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЗдоровье
logoПедри
logoтравмы
logoРафинья Диас
logoХанс-Дитер Флик
logoЧелси
logoМаркус Рэшфорд
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», «Атлетико» одолел «Хетафе»
вчера, 21:59Live
Флик о «Камп Ноу»: «Барса» с нетерпением ждет возвращения домой. Мы любим этот стадион, болельщики поддержат нас в матче с «Атлетиком»
21 ноября, 17:22
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
53 минуты назад
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
55 минут назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
13 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
23 минуты назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
40 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43
Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»
вчера, 23:01