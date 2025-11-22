Флик о составе против «Атлетика»: «Сомневаюсь насчет Рэшфорда, у него температура. Рафинья вернется, выйдет на 10-15 минут. Педри – скоро, не знаю, к «Челси» или нет»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассказал о физическом состоянии футболистов перед матчем с «Атлетиком».
Каталонцы в субботу примут клуб из Бильбао в 13-м туре Ла Лиги.
О Рэшфорде и Рафинье
«У Маркуса температура, и он отсутствовал вчера и сегодня. Сомневаюсь, сможет ли он выйти на поле в субботу.
Но хорошая новость в том, что Рафинья вернется, и мы посмотрим, что он сможет нам дать. Десять, пятнадцать минут... Посмотрим, но его возвращение – это большой шаг».
О Педри
«Не знаю, шаг за шагом. Мы не оказываем на него никакого давления, но он хорошо тренируется, и прогресс заметен. Мы рады и надеемся, что он скоро вернется. Не знаю, будет ли это в игре против «Челси» или нет, посмотрим», – сказал Флик на пресс-конференции.
С «Челси» каталонский клуб сыграет в Лиге чемпионов 25 ноября.