Флик о составе против «Атлетика»: «Сомневаюсь насчет Рэшфорда, у него температура. Рафинья вернется, выйдет на 10-15 минут. Педри – скоро, не знаю, к «Челси» или нет»

Ханси Флик перед «Атлетиком»: у Рэшфорда температура, но Рафинья возвращается.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассказал о физическом состоянии футболистов перед матчем с «Атлетиком ».

Каталонцы в субботу примут клуб из Бильбао в 13-м туре Ла Лиги .

О Рэшфорде и Рафинье

«У Маркуса температура, и он отсутствовал вчера и сегодня. Сомневаюсь, сможет ли он выйти на поле в субботу.

Но хорошая новость в том, что Рафинья вернется, и мы посмотрим, что он сможет нам дать. Десять, пятнадцать минут... Посмотрим, но его возвращение – это большой шаг».

О Педри

«Не знаю, шаг за шагом. Мы не оказываем на него никакого давления, но он хорошо тренируется, и прогресс заметен. Мы рады и надеемся, что он скоро вернется. Не знаю, будет ли это в игре против «Челси » или нет, посмотрим», – сказал Флик на пресс-конференции.

С «Челси» каталонский клуб сыграет в Лиге чемпионов 25 ноября.