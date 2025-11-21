Гринвуд дважды забил «Ницце» и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Лиги 1. Вингер «Марселя» также лидирует по очкам – 13 (10+3) в 12 матчах
Мэйсон Гринвуд вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Лиги 1.
Мэйсон Гринвуд вышел на первое место в списке бомбардиров Лиги 1.
Вингер «Марселя» сделал дубль в матче с «Ниццей» в 13-м туре чемпионата Франции.
Теперь на счету англичанина 10 голов и 3 результативные передачи в 12 матчах лиги. Он также лидирует по набранным очкам в чемпионате.
У идущего вторым Эстебана Леополя из «Ренна» их 11 (8+3).
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23298 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости