Гринвуд дважды забил «Ницце» и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Лиги 1. Вингер «Марселя» также лидирует по очкам – 13 (10+3) в 12 матчах

Мэйсон Гринвуд вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Лиги 1.

Вингер «Марселя » сделал дубль в матче с «Ниццей» в 13-м туре чемпионата Франции.

Теперь на счету англичанина 10 голов и 3 результативные передачи в 12 матчах лиги. Он также лидирует по набранным очкам в чемпионате.

У идущего вторым Эстебана Леополя из «Ренна » их 11 (8+3).