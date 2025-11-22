Гвардиола о том, что «Сити» пробегает больше всех: «Обычно соперники бегают больше, а мы лучше играем. Но игроки сосредоточены и хотят прилагать дополнительные усилия»
Пеп Гвардиола: если «Сити» много бегает, значит, игроки хотят прилагать усилия.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал то, что его команда пробегает больше километров на поле, чем другие в этом сезоне.
«Не знаю, хорошо ли это. Обычно, когда мы пробегаем меньше, это вызвано тем, что соперники бегают больше, а мы лучше играем.
Но это хорошо. Это значит, что люди сосредоточены, хотят играть и прилагать дополнительные усилия.
У нас есть футболисты с невероятной физической подготовкой, особенно Фил [Фоден] и игроки в центре поля, так что это хорошо», – отметил Гвардиола.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
