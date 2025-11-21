Тебас о Ла Лиге: «Мы отрываемся от Бундеслиги, Серии А и Лиги 1 и сокращаем отставание от АПЛ. Это видно по количеству фанатов и вовлеченности в соцсетях. Мы растем с каждым днем»

Хавьер Тебас: Ла Лига сокращает отставание от АПЛ.

Хавьер Тебас заявил, что Ла Лига догоняет АПЛ и отрывается от остальных чемпионатов.

«Если говорить про Европу, то есть АПЛ, но после нее идем мы. За нами – Бундеслига, Серия А, Лига 1.

Это отражают такие показатели, как количество фанатов и вовлеченность в соцсетях. Мы растем с каждым днем, отрываясь от других конкурентов и сокращая отставание от АПЛ», – сказал президент Ла Лиги.