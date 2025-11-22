Слот о смерти Жоты: «Ливерпулю» не хватает его как игрока и человека, но мы никогда не будем использовать это как оправдание. Жене и детям Диогу гораздо сложнее, чем нам»

Арне Слот: жене и детям Жоты гораздо сложнее, но «Ливерпулю» его не хватает.

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о влиянии смерти Диогу Жоты на результаты команды.

3 июля форвард «красных» Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

Защитник мерсисайдцев Энди Робертсон после победы сборной Шотландии над Данией (4:2) и выхода на ЧМ-2026, признался, что думал о Жоте весь день перед матчем. Эмоциональное интервью 31-летнего шотландца вызвало дискуссию о том, насколько неудачные результаты «Ливерпуля » можно объяснить трагедией, с которой справляется команда.

Слоту задали вопрос, считает ли он, что его команду справедливо оценивали в этом сезоне.

«Нас всегда судят, иногда справедливо, иногда несправедливо. Но я видел интервью в прямом эфире и знаю, что у нас есть эта проблема, и это совершенно нормально.

В этот момент я всегда думаю о том, что чувствуют его жена и дети? Потому что им гораздо, гораздо, гораздо сложнее, чем нам.

Но то, что нам будет не хватать его как игрока и человека, совершенно очевидно. Сейчас мы сыграем с «Ноттингем Форест », в прошлом сезоне мы проигрывали там 0:1, и ему [Жоте] потребовалась всего минута, чтобы сравнять счет. Очевидно, что мы тоскуем по нему и как по человеку.

Невозможно измерить, как это влияет на игроков и наши результаты. Последнее, что я бы сделал, – это использовал это как оправдание. Нам 100% не хватает игрока, и нам не хватает человека, но я не могу измерить, как это влияет на наши результаты. Я не могу этого сказать, и мы никогда не будем использовать это как оправдание», – сказал Слот.

«Ливерпуль» в субботу примет «Ноттингем» в 12-м туре АПЛ.