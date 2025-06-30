  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В РПЛ-2025/26 общаться с судьями хотят разрешить лишь капитанам. Остальных будут наказывать («СЭ»)
24

В РПЛ-2025/26 общаться с судьями хотят разрешить лишь капитанам. Остальных будут наказывать («СЭ»)

В чемпионате и Кубке России может появиться «правило капитана».

По данным «Спорт-Экспресса», уже с сезона-2025/26 в лиге хотят ввести принцип, согласно которому общаться с судьями смогут только капитаны команд. Другие футболисты, которые потребуют разъяснений, будут наказаны.

«Если обязанности капитана выполняет вратарь, перед началом матча арбитру сообщат, кто станет замещать его при общении с судьей в ходе игры. В дальнейшем либо сам голкипер (он же капитан), либо замещающий его полевой игрок может подходить к рефери, чтобы получить разъяснения по тому или иному вопросу. Подбегать обоим запрещено», – говорится в сообщении.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoРостов
logoFONBET Кубок России
logoДинамо Махачкала
logoБалтика
logoАкрон
logoЦСКА
logoПари НН
logoТорпедо
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoСочи
logoКрылья Советов
logoКраснодар
logoЗенит
logoЛокомотив
logoРубин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тимощук о судействе: «Все клубы просят об опубликовании переговоров ВАР, ясных трактовок, особенно что касается игры рукой и взятия ворот»
13сегодня, 03:55
РФС и глава судей Мажич продлили контракт на сезон, объявил Дюков: «Милорад делает все возможное, чтобы повысить качество судейства в России. Число ошибок сокращается»
627 июня, 13:20
Главные новости
Неймар о критике: «Трудно отвечать тем, кто не понимает нашу жизнь. Осуждать легко, а понять, что за этим стоит, сложно. Я знаю, что я хороший человек. Мое имя останется в истории»
36 минут назад
Карпин стартовал в «Динамо» с двух разгромных побед в товарищеских матчах – над 2Drots и ОФК
920 минут назад
Какие команды объединены в этом логотипе? Кажется просто, но большинство пользователей отвечают неправильно
28 минут назадТесты и игры
Братский кубок. «Динамо» разгромило ОФК, ЦСКА сыграет с «Партизаном» во вторник
3428 минут назад
Месси про 0:4 от «ПСЖ»: «Прошло как ожидалось. Это отличная команда, победитель ЛЧ. Есть горечь от ничьей с «Палмейрасом» после 2:0 – так «Интер» попал на более сложного соперника»
1329 минут назад
«Анжи»: «Удивлены недопуском к Кубку. У нашего клуба богатая история в турнире, два финала. Хотелось бы понимать, почему РФС нас не включил»
1550 минут назад
Владимир Пономарев: «Фернандес русский не выучил, потому он бестолочь, дeбил из дeбилов. Если приехал работать в страну, то изучай ее язык – это порядочно, культурно»
82сегодня, 17:27
Вингер «Зенита» Энрике: «Москва большая, но все хорошо организовано. И очень чисто. После Бразилии видеть такое не совсем привычно»
35сегодня, 16:57
Стоичков о недовольстве Рафиньи КЧМ и графиком: «Раньше были разрешены лишь 2 замены, теперь – 5, можно поменять полкоманды. Подобные жалобы несправедливы»
33сегодня, 16:38
«Астон Вилла» объявила об уходе Рэшфорда, Асенсио и Дисаси. Они провели в аренде полгода
31сегодня, 16:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» – «Флуминенсе». Лаутаро, Тюрам, Мхитарян, Барелла и Тиаго Силва играют
113 минут назад
Товарищеский матч. «Акрон» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы
сегодня, 17:20
Александр Мостовой: «Если бы Николич не ушел, его признали бы лучшим тренером сезона. Он заслуживал больше Мусаева. ЦСКА был 6-м, а потом резко выиграл Кубок и занял 3-е место»
13сегодня, 17:12
Влахович отказал «Аль-Ахли», предлагавшему 20 млн евро в год. «Ювентус» хочет продать форварда, чтобы подписать Дэвида (Il Giornale)
8сегодня, 16:48
Один из напавших на Евсеева приговорен к 2 годам и 6 месяцам принудительных работ
3сегодня, 16:13
Мак Аллистер о «ПСЖ»: «Лучшая команда мира, на поле она порхает. Игравший за «Наполи» 7-й номер – звезда»
12сегодня, 15:58
Неймар о любви к футболу: «Она со мной до конца. Желание играть – вот что движет мною каждый день, заставляет просыпаться и тренироваться»
5сегодня, 15:32
Погба о переходе в «Монако»: «Это был правильный выбор, мне понравился проект, условия, город. Я никогда не играл в Лиге 1 – лучшие мировые таланты сегодня из Франции»
7сегодня, 15:00
Генсек РФС о России в клубном рейтинге УЕФА: «Нас должны вернуть на 8-е место, откуда убирали. Так надо ставить вопрос, бороться за это»
12сегодня, 14:48
«Я прослезился, услышав, что Нико защищают. Меня называли подлецом и предателем, когда я уходил из «Атлетика». Мы должны уважать его решение». Экс-игрок «Барсы» и «Атлетика» Эскурса о Уильямсе
2сегодня, 14:24