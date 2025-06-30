В РПЛ-2025/26 общаться с судьями хотят разрешить лишь капитанам. Остальных будут наказывать («СЭ»)

В чемпионате и Кубке России может появиться «правило капитана».

По данным «Спорт-Экспресса », уже с сезона-2025/26 в лиге хотят ввести принцип, согласно которому общаться с судьями смогут только капитаны команд. Другие футболисты, которые потребуют разъяснений, будут наказаны.

«Если обязанности капитана выполняет вратарь, перед началом матча арбитру сообщат, кто станет замещать его при общении с судьей в ходе игры. В дальнейшем либо сам голкипер (он же капитан), либо замещающий его полевой игрок может подходить к рефери, чтобы получить разъяснения по тому или иному вопросу. Подбегать обоим запрещено», – говорится в сообщении.