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Медведев о столетии «Зенита»: «Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь по всем правилам арифметики – сотый сезон. Разнообразие мнений привлекает внимание к футболу»

Александр Медведев заявил, что столетие «Зенита» не было перенесено.

25 мая 2025 года в Санкт-Петербурге официально праздновали 100-летний юбилей со дня основания «Зенита». Накануне клуб упустил возможность стать чемпионом России и вскоре подчеркнул, что юбилейным является не минувший, а предстоящий сезон.

«Это не перенос. Мы отметили сотый день рождения клуба, по всем правилам арифметики юбилейный сезон начинается в июле. Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь – сотый сезон.

Реакция в блогосфере? Я знакомлюсь с мнениями и высказываниями, не может быть, чтобы в блогосфере было бы полное единодушие. Разнообразие мнений, если они не сопровождаются оскорблениями, – это хорошо, потому что это привлекает внимание к футболу», – заявил председатель правления «Зенита».

Медведев о переносе столетия «Зенита»: «Вы что, двоечники по арифметике были? Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год и так далее»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoАлександр Медведев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
ТАСС
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