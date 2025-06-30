«Детройт» обменял Тарасенко в «Миннесоту»
Владимир Тарасенко стал игроком «Миннесоты».
«Детройт» обменял нападающего в «Уайлд» на будущую компенсацию (future considerations).
В сезоне-2024/25 Владимир Тарасенко набрал 33 (11+22) очка в 80 играх регулярки НХЛ.
Срок соглашения игрока с кэпхитом 4,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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