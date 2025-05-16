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  • «Спартак» вылетел из Кубка от «Ростова», Станкович психанул и удалился, Овечкин вылетел из плей-офф, «Барса» стала чемпионом, «Локомотив» сравнял счет в серии с «Трактором» и другие новости
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«Спартак» вылетел из Кубка от «Ростова», Станкович психанул и удалился, Овечкин вылетел из плей-офф, «Барса» стала чемпионом, «Локомотив» сравнял счет в серии с «Трактором» и другие новости

1. «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) и не попал в Фонбет Суперфинал Кубка России. У Максименко автогол, Угальде и Умярова удалили, также красную за излишнюю экспрессию получил тренер красно-бенлых Деян Станкович. 

«Спартак» три года подряд не выходит в финал Кубка России и проводит третий сезон подряд без трофеев. А в суперфинале сыграют ЦСКА и «Ростов».

2. «Барселона» победила «Эспаньол» (Ямаль забил победный и ассистировал Фермину) и стала чемпионом Испании. Это 28-я победа каталонцев в национальной лиге, у «Реала» 36 титулов. Флик выиграл три трофея с «Барсой» в первом сезоне – Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Перед матчем «Барсы» машина въехала в фанатов «Эспаньола» у стадиона. Водитель сбила девушку, а затем из-за криков и брошенных предметов, по-видимому, занервничала, нажала на газ и врезалась в других людей. 

3. «Локомотив» обыграл «Трактор» во 2-м матче финала Кубка Гагарина (4:1) и сравнял счет в серии – 1-1.

4. Кубок Стэнли. «Вашингтон» с Овечкиным вылетел из плей-офф, проиграв серию второго раунда «Каролине» (1-4, 1:3 в пятом матче). За 20 лет Александра в клубе «Кэпиталс» только 1 раз прошли этот барьер – в чемпионском 2018 году. У «Харрикейнс» главным героем стал Свечников, забивший победный гол на 59-й минуте. Его партнер Никишин дебютировал в НХЛ. 

5. Российские фигуристы готовятся оспаривать отказ ISU в нейтральном статусе в CAS.

6. Фанаты «Вальядолида», называвшие Винисиуса «гребаной обезьяной», «педиком» и «сукиным сыном», согласились на год тюрьмы, штраф и 4-летний запрет на посещение матчей.

7. На ЧМ-2025 по хоккею Канада обыграла Австрию, Чехия была сильнее Венгрии, Финляндия забросила 9 шайб Словении, Швейцария победила Германию. 

8. Плей-офф НБА. «Денвер» сравнял счет в серии с «Оклахомой» (3-3), одержав домашнюю победу с 29+14 от Йокича. 

9. Янник Синнер разгромил Каспера Рууда в четвертьфинале турнира в Риме.

Коко Гауфф обыграла Циньвэнь Чжэн в полуфинале женской сетки. Жасмин Паолини прошла Пейтон Стернс.

10. Суд в ОАЭ обязал автосервис вернуть Матвею Мичкову паспорт после ДТП. Адвокат игрока сказал: «Мы в стране, которая уважает человеческое достоинство, соблюдает закон». 

11. Жозе Моуринью может возглавить Португалию в июне. Стороны достигли предварительного соглашения.

12. «Ливерпуль» отказался отпускать Трента на КЧМ в «Реал» бесплатно. Клуб хочет получить компенсацию.

13. Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен 2025 года. Карри – 2-й, Фьюри – 3-й, Месси – 5-й, Леброн – 6-й (Forbes).

14. Хавбека «Махачкалы» Кирилла Зиновича призвали в белорусскую армию. Он попал в железнодорожные войска, где принял присягу. Игрок вернулся в клуб, но должен отслужить 1,5 года после сезона. 

15. Чемпионат Европы по футзалу могут перенести из-за отказа Литвы и Латвии принимать сборную Беларуси на своей территории.

16. С защитника «Реала» Асенсио сняты обвинения в записи и распространении секс-видео с несовершеннолетней из-за отсутствия доказательств.

Цитаты дня.

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Газзаев о Семаке: «Про отставку говорят завистники или провокаторы. После стольких лет успешной работы в «Зените» уволить себя может только он сам»

«Палестинцев держат в тюрьме под открытым небом, которую бомбят. У них, похоже, нет права на самооборону. Израильская оккупация неизбежно вызвала бы проблемы». Линекер о конфликте

«Звали в ФНЛ, подвал таблицы. Платили копейки – 150 тысяч, еще и жить надо было на базе. Устал я мотаться». Экс-защитник «Спартака» Иванов о завершении карьеры в 30 лет

Геннадий Орлов: «Зенит» оказался обескровлен – нет игроков. Клаудиньо уехал, травмированы Лусиано и Вендел – достойных замен им нет»

Тренер «Спартака» Сакич: «Мы серьезно доминировали, не хватило только голов. Все спорные эпизоды были трактованы в пользу «Ростова». Второй гол – можно было свистнуть фол на Маркиньосе»

Увольнять Станковича или нет?10461 голос
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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