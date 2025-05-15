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Российские фигуристы готовятся оспаривать отказ ISU в нейтральном статусе в CAS

Российские фигуристы собираются оспорить в CAS отказ в нейтральном статусе.

Такая возможность сейчас прорабатывается, началась подготовка документов. По информации Спортса’‘, российская сторона обратилась за помощью к швейцарским юристам, которые изучают все возможности.

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус для поездки на олимпийский отборочный турнир только представителям одиночного катания из России. Пары и танцевальные дуэты не получили допуск. 

В парном катании от России были заявлены Анастасия Мишина и Александр Галлямов (основные участники), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (запасные).

В танцах на льду основными в заявке России были Александра Степанова и Иван Букин, запасными – Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Отборочный турнир на Олимпиаду пройдет в Пекине в сентябре.

Фигуристы, которых не пустили на Олимпиаду, точно будут судиться

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
пары
танцы на льду
logoISU
олимпийская квалификация
logoсборная России
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logoАлександра Бойкова
logoИван Букин
logoАлександр Галлямов
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