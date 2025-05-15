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Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен 2025 года. Карри – 2-й, Фьюри – 3-й, Месси – 5-й, Леброн – 6-й (Forbes)

Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен 2025 года.

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, учтя их доходы «в спорте» (зарплаты, бонусы, призовые) и «за пределами спорта» (спонсорские и иные сделки). 

Топ-10 выглядит так:

1. Криштиану Роналду (футбол) – 275 млн долларов (225 млн в спорте + 50 млн за его пределами);

2. Стефен Карри (баскетбол) – 156 (100+56) млн;

3. Тайсон Фьюри (бокс) – 146 (140+6) млн;

4. Дак Прескотт (американский футбол) – 137 (127+10) млн;

5. Лионель Месси (футбол) – 135 (60+75) млн;

6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,8 (48,8+85) млн;

7. Хуан Сото (бейсбол) – 114 (109+5) млн;

8. Карим Бензема (футбол) – 104 (100+4) млн;

9. Сехей Отани (бейсбол) – 102,5 (2,5+100) млн;

10. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 101,4 (51,4+50) млн. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Forbes
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