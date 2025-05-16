Флик выиграл три трофея с «Барсой» в первом сезоне – Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. С «Баварией» тренер брал 7 трофеев
Ханс-Дитер Флик выиграл три трофея с «Барселоной» в первом сезоне в клубе.
Немецкий специалист привел команду к победе в Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке Испании.
Отметим, что за два сезона в «Баварии», которую Флик возглавлял с 2019 по 2021 год, он взял семь трофеев: дважды – чемпионат Германии, по разу – Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он сделал требл с клубом.
Флик также выиграл чемпионат мира по футболу в 2014 году, будучи ассистентом Йоахима Лева в сборной Германии.
Флик согласовал контракт с «Барсой» до 2027-го. Скоро соглашение подпишут и объявят официально (Фабрицио Романо)
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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