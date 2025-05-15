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«Ливерпуль» отказался отпускать Трента на КЧМ в «Реал» бесплатно. Клуб хочет получить компенсацию

«Ливерпуль» не отпустит Трента Александер-Арнолда бесплатно досрочно.

Ранее защитник «Ливерпуля» объявил, что покинет клуб по окончании этого сезона. Он близок к переходу в «Реал». 

Мадридцы хотят задействовать 26-летнего игрока на клубном чемпионате мира – это будет возможно, если англичане досрочно расторгнут контракт с Трентом. Сообщалось, что «Реал» попросил мерсисайдцев отпустить футболиста бесплатно. 

По информации Marca, «Ливерпуль» ответил отказом. Он все еще рассчитывает получить компенсацию за досрочное расторжение контракта с игроком. 

Утверждается, что в «Мадриде» рассматривают вариант, при котором футболист сам расторгнет контракт со своим нынешним клубом. При этом «красные» настаивают на проведении переговоров с «Реалом». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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