«Ливерпуль» отказался отпускать Трента на КЧМ в «Реал» бесплатно. Клуб хочет получить компенсацию

«Ливерпуль» не отпустит Трента Александер-Арнолда бесплатно досрочно.

Ранее защитник «Ливерпуля » объявил, что покинет клуб по окончании этого сезона. Он близок к переходу в «Реал».

Мадридцы хотят задействовать 26-летнего игрока на клубном чемпионате мира – это будет возможно, если англичане досрочно расторгнут контракт с Трентом . Сообщалось , что «Реал» попросил мерсисайдцев отпустить футболиста бесплатно.

По информации Marca, «Ливерпуль» ответил отказом. Он все еще рассчитывает получить компенсацию за досрочное расторжение контракта с игроком.

Утверждается, что в «Мадриде » рассматривают вариант, при котором футболист сам расторгнет контракт со своим нынешним клубом. При этом «красные» настаивают на проведении переговоров с «Реалом».