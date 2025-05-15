«Спартак» не выигрывает трофеи 3 сезона подряд. Последний титул – Кубок России в 2022-м

«Спартак» не выигрывает трофеев с 2022 года.

Красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, уступив «Ростову » (1:2) в финале Пути регионов.

Ранее «Спартак» лишился шансов на завоевание чемпионского титула Мир РПЛ и занимает 5-е место в таблице за 2 тура до окончания сезона. OLIMPBET Суперкубок России выиграл «Зенит».

Таким образом, московский клуб завершит без титулов 3-й сезон подряд. Последний раз «Спартак » выигрывал трофей в сезоне-2021/22 – тогда команда стала обладателем Кубка России.