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«Спартак» не выигрывает трофеи 3 сезона подряд. Последний титул – Кубок России в 2022-м

«Спартак» не выигрывает трофеев с 2022 года.

Красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, уступив «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов.

Ранее «Спартак» лишился шансов на завоевание чемпионского титула Мир РПЛ и занимает 5-е место в таблице за 2 тура до окончания сезона. OLIMPBET Суперкубок России выиграл «Зенит».

Таким образом, московский клуб завершит без титулов 3-й сезон подряд. Последний раз «Спартак» выигрывал трофей в сезоне-2021/22 – тогда команда стала обладателем Кубка России.

Увольнять Станковича или нет?2199 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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