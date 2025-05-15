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  • «Палестинцев держат в тюрьме под открытым небом, которую бомбят. У них, похоже, нет права на самооборону. Израильская оккупация неизбежно вызвала бы проблемы». Линекер о конфликте
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«Палестинцев держат в тюрьме под открытым небом, которую бомбят. У них, похоже, нет права на самооборону. Израильская оккупация неизбежно вызвала бы проблемы». Линекер о конфликте

Гари Линекер считает действия Израиля в Секторе Газа «несоразмерными».

«Это совершенно несоразмерно с тем, что произошло. Очевидно, что события 7 октября [2023 года] были ужасными, но очень важно знать свою историю и изучать массовые убийства, которые происходили до этого, многие из них были направлены против палестинского народа.

Да, израильтяне имеют право на самооборону. Но палестинцы, похоже, его не имеют, и в этом-то и заключается ошибка. Палестинцев держат в тюрьме под открытым небом в Газе, и теперь эту тюрьму под открытым небом бомбят. Израиль утверждает, что это самооборона, но так ли это на самом деле? Самооборона от чего на этот раз?

Да, я понимаю, что им нужно было отомстить, но я не думаю, что они как-то помогли своим собственным заложникам. Люди говорят, что это сложная проблема, но я так не думаю.

Израильская оккупация неизбежно должна была вызвать серьезные проблемы, и я просто сочувствую палестинцам», – сказал бывший нападающий сборной Англии. 

Линекер о конфликте в Газе: «Каждый день люди теряют детей, братьев и сестер, а мы по-прежнему поставляем оружие. Не понимаю, как мир может относиться к этому нормально»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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