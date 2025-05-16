«Барселона» выиграла Ла Лигу в 28-й раз, у «Реала» – 36 побед

«Барселона» выиграла Ла Лигу в 28-й раз в истории клуба.

Каталонский клуб досрочно стал чемпионом Испании в 36-м туре.

«Барселона » идет на втором месте по числу побед в турнире, уступая только мадридскому «Реалу », на счету которого 36 чемпионских титулов. Тройку замыкает «Атлетико » – 11 побед.

Чемпионат Испании несколько раз выигрывали «Атлетик » (8), «Валенсия » (6), «Реал Сосьедад » (2). По одной победе у «Депортиво », «Севильи » и «Бетиса ».

«Барса» – лучший клуб Европы на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Арсенал» – 6-й, «Реал» – 7-й, «Ман Сити» – 13-й

Рафинья указал на повязку на кисти, забив «Реалу». Ранее медконсультант мадридцев намекал на скрытие каталонцами следов от инъекций