«Барселона» выиграла Ла Лигу в 28-й раз, у «Реала» – 36 побед
«Барселона» выиграла Ла Лигу в 28-й раз в истории клуба.
Каталонский клуб досрочно стал чемпионом Испании в 36-м туре.
«Барселона» идет на втором месте по числу побед в турнире, уступая только мадридскому «Реалу», на счету которого 36 чемпионских титулов. Тройку замыкает «Атлетико» – 11 побед.
Чемпионат Испании несколько раз выигрывали «Атлетик» (8), «Валенсия» (6), «Реал Сосьедад» (2). По одной победе у «Депортиво», «Севильи» и «Бетиса».
«Барса» – лучший клуб Европы на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Арсенал» – 6-й, «Реал» – 7-й, «Ман Сити» – 13-й
Рафинья указал на повязку на кисти, забив «Реалу». Ранее медконсультант мадридцев намекал на скрытие каталонцами следов от инъекций
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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