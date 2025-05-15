«Спартак» с 2022-го не выигрывает Кубок России и 3 года подряд не выходит в финал
«Спартак» не выигрывает Кубок России с 2022 года.
Сегодня команда Деяна Станковича уступила «Ростову» (1:2) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.
Ростовчане вышли в Суперфинал, где сыграют против ЦСКА.
Красно-белые не выходят в финал уже 3 года подряд – с последнего победного турнира в 2022 году. когда было обыграно московское «Динамо» (2:1).
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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