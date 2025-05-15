«Спартак» с 2022-го не выигрывает Кубок России и 3 года подряд не выходит в финал

«Спартак» не выигрывает Кубок России с 2022 года.

Сегодня команда Деяна Станковича уступила «Ростову » (1:2) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

Ростовчане вышли в Суперфинал, где сыграют против ЦСКА.

Красно-белые не выходят в финал уже 3 года подряд – с последнего победного турнира в 2022 году. когда было обыграно московское «Динамо» (2:1).