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«Спартак» с 2022-го не выигрывает Кубок России и 3 года подряд не выходит в финал

«Спартак» не выигрывает Кубок России с 2022 года.

Сегодня команда Деяна Станковича уступила «Ростову» (1:2) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

Ростовчане вышли в Суперфинал, где сыграют против  ЦСКА.

Красно-белые не выходят в финал уже 3 года подряд – с последнего победного турнира в 2022 году. когда было обыграно московское «Динамо» (2:1).

Увольнять Станковича или нет?2120 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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