«Вашингтон» с Овечкиным вышел в финал Востока 1 раз за 20 лет – в чемпионском 2018 году. Было 7 вылетов во 2-м раунде плей-офф и 8 – в 1-м

«Вашингтон» с Овечкиным вышел в финал Востока 1 раз за 20 лет – в чемпионском сезоне.

«Кэпиталс» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде, уступив «Каролине» (1-4, 1:3 в пятом матче).

Нынешний сезон стал для капитана «столичных» Александра Овечкина 20-м в команде. Он дебютировал в сезоне-2005/06.

За это время «Вашингтон » только раз дошел до финала Восточной конференции – в 2018 году, когда в итоге выиграл Кубок Стэнли .

Клуб 4 раза не попадал в плей-офф (2006, 2007, 2014, 2023), 8 раз вылетал в 1-м раунде (2008, 2010, 2013, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024) и 7 раз – во 2-м (2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2025).