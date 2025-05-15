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Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Трактор» во 2-м матче финальной серии

«Локомотив» примет «Трактор» во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

Финал

Счет в серии: 0-1

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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