«Вашингтон» вылетел во втором раунде Кубка Стэнли, проиграв «Каролине» (1-4 в серии)
«Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.
Команда тренера Спенсера Карбери проиграла «Каролине» со счетом 1:3 в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Автором победного гола для «Харрикейнс» стал нападающий Андрей Свечников, забивший на отметке 58:01 в третьем периоде.
Таким образом, «Кэпиталс» проиграли третью игру подряд в серии и уступили в ней со счетом 1-4.
В этом сезоне «Вашингтон» занял первую позицию в Восточной конференции и вторую в общей таблице лиги, набрав 111 очков в 82 матчах. В первом раунде Кубка Стэнли команда прошла «Монреаль» (4-1 в серии).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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