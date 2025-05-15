Суд в ОАЭ обязал автосервис вернуть Мичкову паспорт после ДТП. Адвокат игрока сказал: «Мы в стране, которая уважает человеческое достоинство, соблюдает закон»

Суд в ОАЭ обязал автомобильный сервис вернуть Матвею Мичкову паспорт.

Адвокат форварда «Филадельфии» Шук аль Катири сообщил, что его клиент выиграл суд у компании Sokol Car Rental L.L.C.

Ранее стало известно , что игрок попал в ДТП на арендованной машине в ОАЭ, находясь на месте пассажира. У 20-летнего хоккеиста забрали заграничный паспорт и вымогали порядка 100 тысяч долларов.

«Мы находимся в ОАЭ – в стране, которая уважает человеческое достоинство, беспристрастно соблюдает закон и обеспечивает правовую защиту всем людям.

Сегодня суд вынес решение в пользу нашего клиента, обязав компанию Sokol Car Rental L.L.C в принудительном порядке вернуть неправомерно удержанный паспорт нашего клиента Матвея Мичкова .

Никто не имеет права удерживать чьи‑либо личные документы. Действия компании по прокату автомобилей были не только незаконными, но и необоснованными по отношению к нашему клиенту.

Данное судебное решение служит напоминанием о том, что правовая система ОАЭ бескомпромиссно противостоит любым подобным нарушениям», – заявил адвокат Шук аль Катири.