Газзаев о Семаке: «Про отставку говорят завистники или провокаторы. После стольких лет успешной работы в «Зените» уволить себя может только он сам»
Валерий Газзаев негативно относится к разговорам об отставке Сергея Семака.
«Отрицательно отношусь к любым разговорам про отставку Семака. Клуб уже семь лет выступает на высочайшем уровне. Это выдающееся достижение команды и Сергея Богдановича. Те, кто говорят про отставку Семака, – завистники или провокаторы.
Хочу пожелать Сергею Богдановичу удачи. Он на правильном пути. Мне кажется, что после стольких лет успешной работы в «Зените» уволить себя может только сам Семак.
Все, что пишут и говорят – лишь мнение. А истина – достижения и результаты, то, что есть у Семака», – сказал бывший тренер ЦСКА.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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