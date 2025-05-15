Газзаев о Семаке: «Про отставку говорят завистники или провокаторы. После стольких лет успешной работы в «Зените» уволить себя может только он сам»

Валерий Газзаев негативно относится к разговорам об отставке Сергея Семака.

«Отрицательно отношусь к любым разговорам про отставку Семака . Клуб уже семь лет выступает на высочайшем уровне. Это выдающееся достижение команды и Сергея Богдановича. Те, кто говорят про отставку Семака, – завистники или провокаторы.

Хочу пожелать Сергею Богдановичу удачи. Он на правильном пути. Мне кажется, что после стольких лет успешной работы в «Зените » уволить себя может только сам Семак.

Все, что пишут и говорят – лишь мнение. А истина – достижения и результаты, то, что есть у Семака», – сказал бывший тренер ЦСКА.