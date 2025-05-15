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Машина въехала в фанатов «Эспаньола» перед матчем с «Барсой». Водитель сбила девушку, а затем из-за криков и брошенных предметов занервничала, нажала на газ и врезалась в других людей

Автомобиль въехал в фанатов «Эспаньола» возле стадиона перед матчем с «Барсой».

Команды играют (0:0, перерыв) в матче 36-го тура Ла Лиги.

По предварительным данным, автомобиль Peugeot случайно сбил девушку неподалеку у стадиона. После этого люди плотно окружили машину, стали кричать и бросать в нее предметы.

Сообщается, что женщина-водитель, в возрасте от 45 до 55 лет, занервничала и нажала на газ, машина резко тронулась с места и врезалась еще в несколько человек, проезжая сквозь толпу.

По данным SEM, всего пострадали 13 человек, но серьезных последствий нет. Водитель машины была задержана.

На стадионе по громкой связи сообщили, что ситуация взята под контроль и серьезных травм не произошло. Главный арбитр Сесар Сото Градо прервал игру на некоторое время, пообщавшись с футболистами и представителями полиции на арене.

Как сообщает Marca, некоторые фанаты «Эспаньола» покинули трибуну, потому что считали, что после этого массового наезда не следует продолжать игру. Однако встреча продолжилась, и большая часть стадиона осталась заполнена. 

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: 3Cat
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Сесар Сото Градо
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