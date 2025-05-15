Станкович удален за споры с судьей в конце игры с «Ростовом». Тренер «Спартака» швырнул бутылку об землю и начал показывать пальцем на эмблему клуба, что-то выкрикивая
Деян Станкович удален в конце матча с «Ростовом».
Главный тренер «Спартака» резко отреагировал на решение главного судьи Кирилла Левникова зафиксировать у его команды нарушение правил в атаке. Он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, после чего начал что-то выкрикивать в адрес арбитра.
Левников показал сербу желтую карточку, но тот не успокоился. Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего был удален.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Увольнять Станковича или нет?2201 голос
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости