Станкович удален за споры с судьей в конце игры с «Ростовом». Тренер «Спартака» швырнул бутылку об землю и начал показывать пальцем на эмблему клуба, что-то выкрикивая

Деян Станкович удален в конце матча с «Ростовом».

Главный тренер «Спартака » резко отреагировал на решение главного судьи Кирилла Левникова зафиксировать у его команды нарушение правил в атаке. Он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, после чего начал что-то выкрикивать в адрес арбитра.

Левников показал сербу желтую карточку, но тот не успокоился. Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего был удален.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»