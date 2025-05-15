Зиновича призвали в белорусскую армию. Хавбек «Махачкалы» попал в железнодорожные войска, где принял присягу. Игрок вернулся в клуб, но должен отслужить 1,5 года после сезона (Metaratings)

Игрока «Динамо» Махачкала Кирилла Зиновича призвали в белорусскую армию.

Как сообщает Metaratings, 22-летний белорусский полузащитник махачкалинского «Динамо » Кирилл Зинович отбывал на родину после получения повестки, где лег в больницу.

За игроком прибыл наряд, его повторно освидетельствовали, после чего отправили в железнодорожные войска, где он пробыл день и принял присягу.

Махачкалинцам удалось вернуть Зиновича в расположение «Динамо» – футболист принял участие в матче против «Зенита» (0:1). По сути, сейчас он находится в увольнительной.

Сообщается, что после сезона игрок должен отбыть в часть для прохождения полуторагодичной службы.

Соглашение махачкалинского клуба с игроком действует еще два года.