Зиновича призвали в белорусскую армию. Хавбек «Махачкалы» попал в железнодорожные войска, где принял присягу. Игрок вернулся в клуб, но должен отслужить 1,5 года после сезона (Metaratings)
Игрока «Динамо» Махачкала Кирилла Зиновича призвали в белорусскую армию.
Как сообщает Metaratings, 22-летний белорусский полузащитник махачкалинского «Динамо» Кирилл Зинович отбывал на родину после получения повестки, где лег в больницу.
За игроком прибыл наряд, его повторно освидетельствовали, после чего отправили в железнодорожные войска, где он пробыл день и принял присягу.
Махачкалинцам удалось вернуть Зиновича в расположение «Динамо» – футболист принял участие в матче против «Зенита» (0:1). По сути, сейчас он находится в увольнительной.
Сообщается, что после сезона игрок должен отбыть в часть для прохождения полуторагодичной службы.
Соглашение махачкалинского клуба с игроком действует еще два года.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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