  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зиновича призвали в белорусскую армию. Хавбек «Махачкалы» попал в железнодорожные войска, где принял присягу. Игрок вернулся в клуб, но должен отслужить 1,5 года после сезона (Metaratings)
60

Зиновича призвали в белорусскую армию. Хавбек «Махачкалы» попал в железнодорожные войска, где принял присягу. Игрок вернулся в клуб, но должен отслужить 1,5 года после сезона (Metaratings)

Игрока «Динамо» Махачкала Кирилла Зиновича призвали в белорусскую армию.

Как сообщает Metaratings, 22-летний белорусский полузащитник махачкалинского «Динамо» Кирилл Зинович отбывал на родину после получения повестки, где лег в больницу.

За игроком прибыл наряд, его повторно освидетельствовали, после чего отправили в железнодорожные войска, где он пробыл день и принял присягу.

Махачкалинцам удалось вернуть Зиновича в расположение «Динамо» – футболист принял участие в матче против «Зенита» (0:1). По сути, сейчас он находится в увольнительной.

Сообщается, что после сезона игрок должен отбыть в часть для прохождения полуторагодичной службы.

Соглашение махачкалинского клуба с игроком действует еще два года.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура38301 голос
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoКирилл Зинович
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Беларусь
logoсборная Беларуси по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Салах, ван Дейк, Райс, Исак, Гравенберх, Вуд – среди претендентов на приз лучшему игроку сезона в АПЛ
23 минуты назад
Фонбет Кубок России. «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
926 минут назад
«Спартак» продал все билеты на матч с «Ростовом». Финал Пути регионов Кубка России пройдет сегодня
1113 минут назад
«Локомотив» близок к покупке Руденко из «Химок». Трансфер Сергеева маловероятен – «Крылья» хотят 4 млн евро за форварда (Иван Карпов)
1425 минут назад
«ПСЖ» хочет купить Гирасси у «Дортмунда». Отступные в 70 млн евро предусмотрены только для «Реала», «Барсы», «МЮ», «Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» (Bild)
2252 минуты назад
Алонсо пообещал Хейсену важную роль в его проекте в «Реале». Защитник уже дал согласие на переход
2258 минут назад
«Бавария» предлагает Та зарплату 12 млн евро в год и подписной бонус – 15 млн евро. Контракт с защитником «Байера» будет до 2028 года (Ran.de)
15сегодня, 09:07
Ищем продуктового дизайнера для мобильного приложения о киберспорте – приходите к нам работать!
сегодня, 09:00Вакансия
Холанд о «Ман Сити»: «Когда выиграл АПЛ 4 раза подряд и не выиграл в 5-й, сезон нельзя назвать успешным. Каждый из нас был недостаточно хорош и не был в лучшей форме»
2сегодня, 08:59
«Ман Сити» сделает официальное предложение по Рейндерсу в ближайшие недели. Хавбек «Милана» – главная цель на позицию «восьмерки»
8сегодня, 08:57
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска об «МЮ»: «Челси» выиграл почти все матчи против команд с пятью защитниками. В последних 10 играх мы набрали 20 очков – два очка в среднем за игру. Хорошая статистика для борьбы за ЛЧ»
1 минуту назад
Газизов о призыве Зиновича в армию: «Будет приостановка контракта, возможно. До 25 мая он у нас в командировке, потом возвращается в Беларусь. Он принял присягу в начале мая»
219 минут назад
«Мы знаем, кто заказчики этих вбросов. Те, кто здесь сейчас, точно не раскачивают лодку». Гендиректор «Пари НН» о шуме вокруг клуба
232 минуты назад
Дубайский «Юнайтед» и Промес ведут переговоры о продлении контракта
748 минут назад
«Ливерпуль» и Фримпонг близки к договоренности. Слот заинтересован в защитнике «Байера»
12сегодня, 08:30
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Раэдом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в пятницу, «Аль-Ахли» Фирмино – в субботу
сегодня, 08:20
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:08
Советник Лапорты: «Реал» оказывал давление на судью перед финалом Кубка Испании – это очевидно. «Барсе» приходится быть намного лучше других – в матчах всегда случаются непредвиденные события»
67сегодня, 07:50
Николич о ЦСКА: «Мы на первом месте в РПЛ по голам со стандартов – уделяем этому много внимания. Кисляк добирается на тренировки на метро – скромный парень»
17сегодня, 06:45
Черданцев о «Спартаке»: «Трансферы Ливая и Солари нарушили внутрикомандный баланс, может. В паузе были допущены ошибки, которые привели к потере позиций в РПЛ»
16сегодня, 05:21