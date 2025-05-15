С защитника «Реала» Асенсио сняты обвинения в записи и распространении секс-видео с несовершеннолетней из-за отсутствия доказательств

С Рауля Асенсио сняты обвинения в распространении секс-видео.

В 2023 году стало известно, что футболист «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С» были задержаны по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. Им грозит до 5 лет тюрьмы. 4 игрокам были предъявлены обвинения в записи и распространении секс-видео.

В среду пресс-служба Верховного суда юстиции Канарских островов опубликовала постановление судьи о завершении расследования и официальном возбуждении уголовного дела в отношении четверых подозреваемых. Судья усмотрел признаки следующих преступлений: нарушение неприкосновенности частной жизни, распространение и отправка видеозаписей третьим лицам без предупреждения или согласия потерпевших сторон и вовлечение несовершеннолетних в создание порнографических материалов и хранение детской порнографии.

Сегодня судья опубликовал разъяснение к обвинительному заключению, из которого следует, что Асенсио исключен из состава обвиняемых по делу о распространении видео интимного характера. Решение мотивировано отсутствием доказательств участия защитника «Реала» в съемке видео – следовательно, ему «нельзя приписать даже условно какую-либо причастность к возможному преступлению». Из отчета о предполагаемых событиях следует, что Асенсио не присутствовал при записи видео, поскольку проводил время с другой девушкой.

При этом Рауль по-прежнему остается подозреваемым в хранении видео и распространении видео путем показа третьей стороне, поскольку он знал, что в видео участвует несовершеннолетняя.