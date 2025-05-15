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Чемпионат Европы по футзалу могут перенести из-за отказа Литвы и Латвии принимать сборную Беларуси на своей территории

УЕФА рассматривает перенос чемпионата Европы-2026 по футзалу в другую страну.

Это связано с тем, что Литва и Латвия отказываются принимать на своей территории белорусскую команду. 

Евро-2026 по футзалу должен пройти в Риге и Каунасе с 18 января по 8 февраля 2026 года. Сборная Беларуси гарантировала себе участие в турнире, заняв первое место в отборочной группе. 

Президент Литовской федерации футбола Эдгарс Станкявичюс провел встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином и сообщил ему, что сборная Беларуси не будет играть в Литве.

«Руководители УЕФА нас полностью понимают, но продолжают защищать так называемую спортивную сторону – команда, которая участвовала в отборе и выиграла путевку, имеет право участвовать в чемпионате. Они апеллируют к этому спортивному принципу, тем более что никаких санкций к этой федерации не применялось.

Такой вариант [перенос ЧЕ в другую страну], безусловно, остается. Конечно, это последний вариант, но он также реален», – заявил Станкявичюс.

По информации СМИ, в случае переноса турнир может принять Казахстан. 

Литва и Латвия намерены не допустить сборную Беларуси на чемпионат Европы по футзалу-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sputnik Литва
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