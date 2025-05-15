Фонбет Кубок России. «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
«Спартак» и «Ростов» сыграют в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.
В суперфинале победитель матча сыграет против ЦСКА.
Фонбет Кубок России
Путь регионов
Финал
FONBET Кубок России. Regions Path - Final
15 мая 17:00, Лукойл Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура37926 голосов
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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