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Фонбет Кубок России. «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Спартак» и «Ростов» сыграют в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.

В суперфинале победитель матча сыграет против ЦСКА.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

Финал

FONBET Кубок России. Regions Path - Final
15 мая 17:00, Лукойл Арена
Спартак
Не начался
-xG-
Ростов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура37926 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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