У 17-летнего Ямаля 18 мячей и 22 голевых паса в 58 играх за «Барселону» и Испанию в сезоне. Ламин забил «Эспаньолу» в девятку дальним ударом и ассистировал Фермину
Ламин Ямаль забил во втором матче подряд.
Вингер «Барселоны» открыл счет на 53-й минуте матча с «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре Ла Лиги. Он из-за пределов штрафной площади пробил в дальнюю девятку, сместившись с фланга к центру. На 95-й минуте Ямаль ассистировал Фермину Лопесу.
17-летний футболист забил уже 18 голов за клуб и сборную Испании в этом сезоне. Также у него 22 голевых паса.
Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
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