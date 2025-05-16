У 17-летнего Ямаля 18 мячей и 22 голевых паса в 58 играх за «Барселону» и Испанию в сезоне. Ламин забил «Эспаньолу» в девятку дальним ударом и ассистировал Фермину

Ламин Ямаль забил во втором матче подряд.

Вингер «Барселоны» открыл счет на 53-й минуте матча с «Эспаньолом » (2:0) в 36-м туре Ла Лиги. Он из-за пределов штрафной площади пробил в дальнюю девятку, сместившись с фланга к центру. На 95-й минуте Ямаль ассистировал Фермину Лопесу.

17-летний футболист забил уже 18 голов за клуб и сборную Испании в этом сезоне. Также у него 22 голевых паса.

Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь .