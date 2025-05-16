«Барселона» стала чемпионом Испании.

Команда Ханса-Дитера Флика досрочно выиграла Ла Лигу в 36-м туре, победив «Эспаньол» (2:0) в дерби.

«Барселона» набрала 85 очков и на 7 баллов опережает «Реал» за два тура до конца чемпионата. Таким образом, мадридцы уже не смогут обойти соперника.

Предыдущая победа «Барселоны » в чемпионате датирована сезоном-2022/23. В прошлом году клуб занял второе место, уступив «Реалу ».

«Барса» – лучший клуб Европы на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Арсенал» – 6-й, «Реал» – 7-й, «Ман Сити» – 13-й

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