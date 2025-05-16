Свечников – 1-я звезда матча с «Вашингтоном». Форвард «Каролины» забил 8-й гол в плей-офф и уступает только Рантанену в гонке снайперов
Андрей Свечников признан первой звездой матча против «Вашингтона».
«Каролина» обыграла «Вашингтон» (3:1, 4-1) в пятой игре серии второго раунда Кубка Стэнли.
Нападающий «Харрикейнс» Андрей Свечников стал автором победного гола команды на отметке 58:01.
Также в этом матче он набрал показатель полезности «плюс 2», нанес три броска по воротам, выполнил пять силовых приемов и провел на льду 16:18 (3:48 – в большинстве).
Гол в этой игре стал восьмым для россиянина в текущем плей-офф. В гонке снайперов он уступает только нападающему «Далласу» Микко Рантанену, в активе которого девять шайб.
Свечников набрал 9 (8+1) очков в 10 матчах этого розыгрыша Кубка Стэнли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости