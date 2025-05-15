Экс-игрок «Спартака» Андрей Иванов отказывался играть в ФНЛ «за копейки».

– Нечасто встретишь бывшего футболиста «Спартака», который совершенно не отсвечивает в инфополе. Куда ты пропал?

– Да вроде никуда – вот он я, здесь. Просто жизнь сложилась так, что мы с футболом пошли разными дорожками.

Свой последний профессиональный контракт я подписал в 2017-м – с «Торпедо », которое тогда болталось во Второй лиге. Отыграл полгода, но потом Колыванов начал меня чехлить.

– Почему?

– Мне было 30 лет, хотелось просто играть в футбол и получать удовольствие. Колыванов же делал акцент на физике: вот эти крысиные бега 7 по 1000, которые он давал – вообще не мое. Я крайний защитник, моя работа – рывки и забегания, а не монотонный бег по кругу.

В итоге играть стали те, кто соответствовал требованиям тренера. А я посидел немного на лавке и разорвался по обоюдному.

– Больше предложений не было?

– Звали в ФНЛ, подвал таблицы. Платили копейки – 150 тысяч, так еще и жить надо было на базе. Если бы команда была из Москвы, возможно, согласился бы. А так… Устал я мотаться.

Перед «Торпедо» отыграл сезон за хабаровский СКА . От постоянных длиннющих перелетов у меня периодически немели конечности. Переживать такое снова я не хотел.

Плюс семья сыграла роль – у меня же сыновья актеры, – сказал бывший игрок «Спартака » Андрей Иванов .

Экс-защитник «Спартака» Иванов о доходах: «Заработал около 2,5 млн евро за карьеру. Почти всю сумму куда-то вложил, совсем малую часть просрал на гулянки и развлечения»