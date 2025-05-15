Моуринью может возглавить Португалию в июне. Стороны достигли предварительного соглашения (HTSpor)

Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии.

По информации HTSpor, стороны достигли предварительного соглашения. Планируется, что контракт будет подписан после решающих матчей Лиги наций УЕФА, которые состоятся в начале июня.

Сейчас 62-летний специалист возглавляет «Фенербахче ». Команда идет на втором месте в чемпионате Турции, уступая 8 очков «Галатасараю» за три тура до конца сезона.

Ранее Моуринью не работал тренером в национальных сборных.

Сейчас Португалию возглавляет испанец Роберто Мартинес. Команда при нем выиграла 21 из 28 матчей, на Евро-2024 она уступила Франции в четвертьфинале по пенальти.

«Моуринью ужасен и просто издевается над нами. Нельзя уничтожать команду своим эго и высокомерием. Я потерял всякое уважение к Жозе и умоляю расстаться с ним». Балич про тренера «Фенербахче»