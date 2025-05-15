  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью может возглавить Португалию в июне. Стороны достигли предварительного соглашения (HTSpor)
31

Моуринью может возглавить Португалию в июне. Стороны достигли предварительного соглашения (HTSpor)

Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии.

По информации HTSpor, стороны достигли предварительного соглашения. Планируется, что контракт будет подписан после решающих матчей Лиги наций УЕФА, которые состоятся в начале июня.

Сейчас 62-летний специалист возглавляет «Фенербахче». Команда идет на втором месте в чемпионате Турции, уступая 8 очков «Галатасараю» за три тура до конца сезона.

Ранее Моуринью не работал тренером в национальных сборных.

Сейчас Португалию возглавляет испанец Роберто Мартинес. Команда при нем выиграла 21 из 28 матчей, на Евро-2024 она уступила Франции в четвертьфинале по пенальти.

«Моуринью ужасен и просто издевается над нами. Нельзя уничтожать команду своим эго и высокомерием. Я потерял всякое уважение к Жозе и умоляю расстаться с ним». Балич про тренера «Фенербахче»

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура38710 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Fanatik
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
возможные трансферы
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Турция
logoЛига наций УЕФА
logoРоберто Мартинес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Моуринью о выборе состава: «Я каждый день хожу в ночные клубы, развлекаюсь, а потом подбрасываю монетки с лицами игроков. Те 11, которые остаются на столе, выходят в старте»
5910 мая, 09:41
«Моуринью ужасен и просто издевается над нами. Нельзя уничтожать команду своим эго и высокомерием. Я потерял всякое уважение к Жозе и умоляю расстаться с ним». Балич про тренера «Фенербахче»
495 мая, 21:09
«Моуринью недавно пригласили в Россию, он готов. С Клоппом говорили, со многими общаемся. Осталось, чтобы стабильность в мире была». Овчинников об академии РФС по подготовке тренеров
225 мая, 11:40
Главные новости
Фонбет Кубок России. «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
11910 минут назад
Линекер о конфликте в Газе: «Каждый день люди теряют своих детей, братьев и сестер, а мы по-прежнему поставляем оружие. Не понимаю, как мир может относиться к этому нормально»
722 минуты назад
Бубнов о Станковиче: «Уходит из «Спартака» по окончании сезона. Мне надежные источники сказали, что это 100%, хотя я им не верю»
3033 минуты назад
Фанаты «Вальядолида», называвшие Винисиуса «гребаной обезьяной», «педиком» и «сукиным сыном», согласились на год тюрьмы, штраф и 4-летний запрет на посещение матчей
5041 минуту назад
Экс-судья Итурральде о падении Эндрика в штрафной «Мальорки» при выходе один на один: «Защитник чуть задел его, но это не пенальти»
941 минуту назадФото
«Чистый гол «Реала» на 95-й. Защитник «Мальорки» был слишком самоуверен, и Рамон опередил его. Офсайда тоже нет». Экс-судья Фернандес о матче Ла Лиги
1052 минуты назадФото
Слот, Хау, Нуну, Франк, Перейра номинированы на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ
858 минут назад
«Реал» работает над трансфером Каррераса из «Бенфики», отступные защитника – 50 млн евро. Тео был предложен «Мадриду», но он не входит в число приоритетных целей
2859 минут назад
CAS оставил в силе бан Нуньеса на 5 матчей Уругвая за драку с фанатами Колумбии на Кубке Америки. Бентанкур пропустит 4 игры, Араухо, Хименес и Оливера – по 3
7сегодня, 10:47
«Ливерпуль» отказался отпускать Трента на КЧМ в «Реал» бесплатно. Клуб хочет получить компенсацию
44сегодня, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас рад приходу Алонсо в «Реал»: «Мне нравится, когда в Ла Лигу приходят игроки и тренеры номер один в Европе и мире. Хаби – один из таких»
16 минут назад
«Крылья Советов» встретятся со «Спартаком». Самарцы, приходите на домашний матч против красно-белых!
10 минут назадРеклама
«Люди в XXI веке разучились разговаривать и понимать друг друга. Когда звучит глупость, возведенная в ересь – подключаю свой канал для опровержения». Гендиректор «Пари НН» о негативе про клуб
14 минут назад
Мареска на вопрос, не должен ли «Челси» ставить цель выиграть АПЛ: «В последние два года команда занимала 12-е и 6-е места. Речь не о том, что было 10-15 лет назад»
422 минуты назад
Защитник «Шанхая» Слуцкого из-за скопления крови в почке пропустит минимум две недели. Цзян Шэнлун не сыграет за клуб и сборную
сегодня, 11:10Видео
«Атлетико» интересуется Альмадой. Хавбек не хочет возвращаться из «Лиона» в «Ботафого» перед КЧМ и намерен остаться в Европе (L’Équipe)
1сегодня, 10:57
Невилл о финале ЛЕ: «Бруну – единственный игрок «МЮ», который попал бы в стартовый состав «Тоттенхэма»
2сегодня, 10:57
«Как у Маяковского – если небылицы рождаются, значит, кому-то нужны. Представляем, какие люди могут выиграть от публикации чуши в телеграм-каналах». Гендиректор «Пари НН» о слухах про клуб
2сегодня, 10:35
«Оренбург» принимает «Краснодар». Приходите поддержать оренбуржцев в домашнем матче!
сегодня, 10:00Реклама
Газизов о призыве Зиновича в армию: «Будет приостановка контракта, возможно. До 25 мая он у нас в командировке, потом возвращается в Беларусь. Он принял присягу в начале мая»
5сегодня, 09:59