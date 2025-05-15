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  • Тренер «Спартака» Сакич: «Серьезно доминировали, не хватило только голов. Все спорные эпизоды были трактованы в пользу «Ростова». Второй гол – можно было свистнуть фол на Маркиньосе»
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Тренер «Спартака» Сакич: «Серьезно доминировали, не хватило только голов. Все спорные эпизоды были трактованы в пользу «Ростова». Второй гол – можно было свистнуть фол на Маркиньосе»

Ненад Сакич прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка от «Ростова» (1:2).

– Трудно подобрать слова. Мы создавали много моментов с первых минут. Ребята провели великолепный матч. Жаль, что мы смогли реализовать только один момент.

Мы серьезно доминировали в этом матче, нам не хватило только голов.

Мы уже сталкивались с этим арбитром [Кириллом Левниковым]… и все было не очень. В этой игре также. Плюс‑минус все спорные эпизоды были трактованы в пользу «Ростова». Второй мяч, который мы пропустили, там тоже можно было свистнуть фол на Маркиньосе...

– Как вам кажется, будет ли иметь итог этой игры какое‑то определяющее значение для тренерского штаба?

– Не мне отвечать на такой вопрос. Мы делаем свою работу, – сказал ассистент удаленного Деяна Станковича.

Увольнять Станковича или нет?2228 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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