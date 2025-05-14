Рим (ATP). 1/4 финала. Алькарас играет с Дрэйпером, Зверев поборется с Музетти
Карлос Алькарас играет с Джеком Дрэйпером в четвертьфинале в Риме.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL D’Italia
Рим, Италия
7 – 18 мая 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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