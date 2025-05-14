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Рим (ATP). 1/4 финала. Алькарас играет с Дрэйпером, Зверев поборется с Музетти

Карлос Алькарас играет с Джеком Дрэйпером в четвертьфинале в Риме.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL D’Italia

Рим, Италия

7 – 18 мая 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoОткрытый чемпионат Италии
logoATP
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