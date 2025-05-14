Рим (ATP). 1/4 финала. Алькарас играет с Дрэйпером, Зверев поборется с Музетти

Карлос Алькарас играет с Джеком Дрэйпером в четвертьфинале в Риме.

Сетка турнира здесь . Internazionali BNL D’Italia Рим, Италия 7 – 18 мая 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Четвертьфинал