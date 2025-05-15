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ЦСКА и «Ростов» сыграют в финале FONBET Кубка России. «Зенит» и «Спартак» вылетели на предпоследнем этапе

Определились оба финалиста FONBET Кубка России.

В финале Пути РПЛ ЦСКА по пенальти прошел «Зенит», а в финале Пути регионов «Ростов» одолел «Спартак».

Команды Марко Николича и Джонатана Альбы встретятся в решающем матче. Он пройдет 1 июня в «Лужниках». 

Увольнять Станковича или нет?2217 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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logoДжонатан Альба
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