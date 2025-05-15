ЦСКА и «Ростов» сыграют в финале FONBET Кубка России. «Зенит» и «Спартак» вылетели на предпоследнем этапе

Определились оба финалиста FONBET Кубка России.

В финале Пути РПЛ ЦСКА по пенальти прошел «Зенит », а в финале Пути регионов «Ростов » одолел «Спартак ».

Команды Марко Николича и Джонатана Альбы встретятся в решающем матче. Он пройдет 1 июня в «Лужниках».