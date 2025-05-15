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ЧМ-2025. Финляндия сыграет со Словенией, Канада – с Австрией, Швейцария против Германии, Чехия – Венгрия

На ЧМ-2025 пройдут очередные матчи.

Финляндия сыграет со Словенией, Швейцария – с Германией, Канада будет противостоять Австрии, Чехия – Венгрии.

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoЧМ по хоккею
результаты матчей
logoСборная Германии по хоккею
logoСборная Словении по хоккею
logoСборная Австрии по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Венгрии по хоккею
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