ЧМ-2025. Финляндия сыграет со Словенией, Канада – с Австрией, Швейцария против Германии, Чехия – Венгрия
На ЧМ-2025 пройдут очередные матчи.
Финляндия сыграет со Словенией, Швейцария – с Германией, Канада будет противостоять Австрии, Чехия – Венгрии.
Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.
Чемпионат мира-2025
Группа А
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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