Геннадий Орлов: «Зенит» оказался обескровлен – нет игроков. Клаудиньо уехал, травмированы Лусиано и Вендел – достойных замен им нет»
Команда тренера Сергея Семака проиграла ЦСКА по пенальти (0:2 в матче) и не вышла в финал Фонбет Кубка России.
«Да, вылетели из Кубка, но нельзя ссылаться на то, что матч с ЦСКА забрал много сил. Оправданий никаких быть не может!
Лусиано даже в заявку не попал. Значит, лечится. И неизвестно, сыграет ли с «Ростовом». Без него, конечно, трудно.
Игра Глушенкова? Смотрелся лучше, чем в ряде предыдущих встреч. Но где голы, где голевые передачи?
Опять провалы в центре поля. Нет игроков. «Зенит» оказался обескровлен. Уехал Клаудиньо, травмирован Лусиано, травмирован Вендел. А достойных замен этим футболистам нет.
Надо отдать должное волевым качествам хозяев. Раз прошли дальше, то заслужили. Счет на табло. По качеству футбола, по энергетике команда Николича сейчас лучшая в РПЛ.
Если «Зенит» не выиграет чемпионат, можно ли будет назвать этот сезон провальным? Ну не знаю... Команда Семака идет рядом с «Краснодаром», борьба продолжается.
Но потенциал у футболистов сине-бело-голубых, конечно, выше. Почему он не раскрыт? Это уже пусть решает руководство. Ну что нам сейчас об этом говорить? Не будем требовать крови!» – сказал комментатор Геннадий Орлов.
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