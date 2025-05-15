Геннадий Орлов: «Зенит» оказался обескровлен – нет игроков. Клаудиньо уехал, травмированы Лусиано и Вендел – достойных замен им нет»

Геннадий Орлов посетовал, что «Зениту» не хватает футболистов.

Команда тренера Сергея Семака проиграла ЦСКА по пенальти (0:2 в матче) и не вышла в финал Фонбет Кубка России.

«Да, вылетели из Кубка, но нельзя ссылаться на то, что матч с ЦСКА забрал много сил. Оправданий никаких быть не может!

Лусиано даже в заявку не попал. Значит, лечится. И неизвестно, сыграет ли с «Ростовом». Без него, конечно, трудно.

Игра Глушенкова? Смотрелся лучше, чем в ряде предыдущих встреч. Но где голы, где голевые передачи?

Опять провалы в центре поля. Нет игроков. «Зенит » оказался обескровлен. Уехал Клаудиньо, травмирован Лусиано , травмирован Вендел . А достойных замен этим футболистам нет.

Надо отдать должное волевым качествам хозяев. Раз прошли дальше, то заслужили. Счет на табло. По качеству футбола, по энергетике команда Николича сейчас лучшая в РПЛ .

Если «Зенит» не выиграет чемпионат, можно ли будет назвать этот сезон провальным? Ну не знаю... Команда Семака идет рядом с «Краснодаром», борьба продолжается.

Но потенциал у футболистов сине-бело-голубых, конечно, выше. Почему он не раскрыт? Это уже пусть решает руководство. Ну что нам сейчас об этом говорить? Не будем требовать крови!» – сказал комментатор Геннадий Орлов.