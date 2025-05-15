Депутат Журова о ЧМ-2025: «С патриотической и моральной точки зрения трансляция матчей без сборной России выглядит неправильно. Фетисов прав»

Светлана Журова высказалась о том, что в России показывают матчи ЧМ-2025.

В Швеции и Дании ранее начался чемпионат мира по хоккею. Россия и Беларусь не участвуют в турнире из-за отстранения.

Вячеслав Фетисов ранее назвал предательством трансляции матчей ЧМ-2025 в России.

«Вячеслав Александрович Фетисов прав, вопросов нет, я поддерживаю его.

С патриотической и моральной точки зрения трансляция чемпионата мира без сборной России в нынешних условиях выглядит неправильно. Как болельщица, я не буду смотреть такой чемпионат мира без наших хоккеистов.

С другой стороны, молодежи, нашим хоккеистам, специалистам нужно изучать соперников, как они играют сейчас, развиваются. Например, у нас в конькобежном спорте важно следить за соперниками.

Думаю, не стоит транслировать соревнования без россиян на нашем центральном телевидении, но смотреть надо сто процентов. А как ты победишь потом, если не будешь знать своего соперника? Трансляции можно спокойно найти на сторонних иностранных ресурсах», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Губерниев о призывах запретить трансляции ЧМ: «Хочу сказать этим людям: не надо учить нас родину любить. Нужно прекратить читать зарубежные книги, смотреть фильмы, если хотим регрессировать»