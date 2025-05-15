Фанаты «Вальядолида», называвшие Винисиуса «гребаной обезьяной», «педиком» и «сукиным сыном», согласились на год тюрьмы, штраф и 4-летний запрет на посещение матчей

Стало известно наказание для болельщиков, оскорблявших Винисиуса Жуниора.

Пятеро фанатов «Вальядолида », обвиняемых в оскорблении вингера «Реала » 30 декабря 2022 года, согласились на годичное тюремное заключение, четырехлетний запрет на посещение матчей и штрафы в размере от 1080 до 1620 евро.

Защита подсудимых достигла договоренности с прокуратурой и представителем игрока, пишет Europa Press. Официально судья объявит о нем на заседании, которое состоится 21 мая.

Болельщиков судят в связи с инцидентами, которые произошли в концовке матча между «Вальядолидом» и «Реалом» в 15-м туре Ла Лиги-2022/23. Обвиняемые выкрикивали такие оскорбления, как «сукин сын», «гребаная обезьяна», «негр», гребаный педик...», когда Винисиус был заменен и направлялся к скамейке запасных.

Отмечается, что бразильский футболист отказался от компенсационных выплат.