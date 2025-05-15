ЦСКА выбил «Зенит» из Фонбет Кубка России, Семак недоволен судейством, «Болонья» взяла Кубок Италии, «Реал» вырвал победу на 95-й, Мирра опять проиграла Гауфф, слухи о Карпине в «Динамо» и другие новости

1. ЦСКА по пенальти победил «Зенит» в Москве и вышел в Суперфинал Фонбет Кубка России. Александр Соболев ужасно пробил по центру в послематчевой серии, а Густаво Мантуан не попал в створ. Кроме того, Денис Адамов отразил 11-метровый Ивана Облякова в 1-м тайме.

ЦСКА победил «Зенит» впервые в сезоне – было 2 поражения и ничья. Это 13-й финал Кубка для ЦСКА – больше всех в России, армейцы сыграют в решающем матче во 2-й раз за 3 года.

2. 🏆«Болонья» выиграла Кубок Италии , одолев «Милан» – 1:0! Ндойе забил победный на 33-й. Для «Болоньи» это 3-я победа в Кубке Италии, команда выиграла все три финала, до которых добиралась.

3. Гол Рамона на 95-й принес «Реалу» победу над «Мальоркой (2:1) и отложил чемпионство «Барсы». Килиан Мбаппе сравнял счет в этом матче и первым в истории забил 40 голов за «Мадрид» в дебютном сезоне. Кроме того, Килиан установил рекорд «Реала», забив 28 голов в Ла Лиге в дебютном сезоне – у Ди Стефано было 27.

4. Мирра Андреева не смогла победить Коко Гауфф в четвертьфинале тысячника в Риме, матч завершился со счетом 4:6, 6:7(5). Баланс их личных встреч стал 4:0 в пользу американки.

5. На ЧМ-2025 по хоккею США победили Норвегию, Словакия была сильнее Франции, Казахстан уступил Дании, Швеция разгромила Латвию.

6. Из телеграм-канала Ивана Букина пропал пост о посещении послания президента к Федеральному собранию, а из телеграм-канала Александра Галлямова исчезли посты о Томасе Бахе. ISU ранее не одобрил нейтральный статус фигуристам.

7. Валерий Карпин – главный кандидат «Динамо» на пост тренера, стороны продвинулись в переговорах. Договоренности с РФС о совмещении пока нет, сообщает «СЭ». Сам специалист инсайд не подтвердил .

8. Матвей Мичков попал в ДТП на арендованной машине в ОАЭ, находясь на месте пассажира. Адвокат хоккеиста сообщил, что у форварда «Филадельфии» забрали загранпаспорт и вымогали 100 тысяч долларов.

9. Кубок Стэнли. «Флорида» обыграла «Торонто» (6:1) и ведет 3-2 в серии второго раунда, Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков. «Эдмонтон» переиграл «Вегас» (1:0 ОТ), выиграл серию 4-1 и вышел в финал Западной конференции.

10. В ISU заявили, что Россия не сможет обжаловать недопуск к олимпийской квалификации.

11. В штабе Деяна Станковича считают «невозможным» его уход из «Спартака» в сборную Сербии, а в Сербии опровергают инсайды. Руководство «Спартака» выразило поддержку Станковичу.

12. НБА. «Бостон» победил «Нью-Йорк» (127:102) и сократил отставание в серии (2-3). «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» (121:110) и выиграла серию со счетом 4-1.

13. Суд открыл уголовное дело в отношении Асенсио и троих экс-игроков молодежки «Реала». Их подозревают в распространении секс-видео с несовершеннолетней

14. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА обыграл УНИКС в четырех матчах и вышел в финал .

15. Бывшая ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина заявила, что Анна Кастерова развелась с Евгением Малкиным.

16. Дело об избиении комментатора Романа Скворцова в Новосибирске закрыто за примирением сторон.

17. Вратарь Зак Фукале перейдет в СКА из «Трактора» в межсезонье, переговоры закончились за 2 дня до старта финала Кубка Гагарина, пишет «Mash на спорте».

18. «Ювентус» и adidas показали домашнюю форму на сезон-2025/26: «Черно-белые линии переосмыслены в новом смелом дизайне, розовые детали – на гербе, логотипе и трех полосах».

Цитаты дня.

«Анчелотти принял вторую сборную мира: когда твоя вылетает, все болеют за Бразилию . Карло точно выступит лучше, чем сейчас – хуже просто невозможно». Галлиани о тренере

«История с деньгами Быстрова – подстава . Дзюба якобы украл 23 тысячи рублей, в кошельке лежало еще 20 000 евро. Почему Артем взял только рубли?» Экс-игрок «Спартака» Иванов о скандале

Фетисов про показ ЧМ в России: «Предательство. Нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи . Зачем мы это делаем и для кого?»

Семак о судействе: «Пенальти – не было фола, два игрока ЦСКА были в офсайде и мешали нашим . «Зенит» не справился с одним угловым, но и там большие вопросы по поводу фола на Барриосе»

«Зенит» – самая популярная команда России. 19 млн болельщиков – спорить здесь не с чем» . Игонин о петербуржцах