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Фукале перейдет в СКА из «Трактора» в межсезонье, переговоры закончились за 2 дня до старта финала Кубка Гагарина («Mash на спорте»)

Зак Фукале перейдет в СКА из «Трактора» в межсезонье.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», СКА достиг договоренности с вратарем «Трактора». Утверждается, что переговоры закончились за два дня до старта финала Кубка Гагарина.

По данным телеграм-канала, к кандидатуре Фукале в СКА пришли после того, как к ним отказался переходить вратарь «Рейнджерс» Луи Доминге. Помимо Фукале, СКА подпишет еще четырех легионеров в межсезонье.

В регулярке-2024/25 Зак Фукале провел 49 игр, отражая в среднем 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,15. В плей-офф он сыграл 17 матчей и одержал 12 побед. Он играет за «Трактор» в финале Кубка Гагарина. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
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logoРейнджерс
возможные переходы
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