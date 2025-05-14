Фукале перейдет в СКА из «Трактора» в межсезонье, переговоры закончились за 2 дня до старта финала Кубка Гагарина («Mash на спорте»)
Зак Фукале перейдет в СКА из «Трактора» в межсезонье.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», СКА достиг договоренности с вратарем «Трактора». Утверждается, что переговоры закончились за два дня до старта финала Кубка Гагарина.
По данным телеграм-канала, к кандидатуре Фукале в СКА пришли после того, как к ним отказался переходить вратарь «Рейнджерс» Луи Доминге. Помимо Фукале, СКА подпишет еще четырех легионеров в межсезонье.
В регулярке-2024/25 Зак Фукале провел 49 игр, отражая в среднем 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,15. В плей-офф он сыграл 17 матчей и одержал 12 побед. Он играет за «Трактор» в финале Кубка Гагарина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
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